🔴EN VIVO | Fortaleza vs. Tolima, siga la transmisión del partido que abre los cuadrangulares

<b>Fortaleza jugará este martes ante Deportes Tolima,</b> en el que será el primer partido correspondiente a los <b>cuadrangulares finales </b>del segundo semestre de la Liga Colombiana. El juego en el estadio de Techo de Bogotá dará inicio a las 6:30PM y abrirá el Grupo B.Este encuentro será muy significativo para los bogotanos, ya que <b>es la primera vez que jugarán la la fase semifinal de la Liga</b>, luego de hacer una buena campaña durante este semestre y clasificarse en la sexta posición de la tabla con 35 puntos.Lea también: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/18/equipos-con-mas-clasificaciones-a-cuadrangulares-finales-de-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/18/equipos-con-mas-clasificaciones-a-cuadrangulares-finales-de-liga-colombiana/"><b>Equipos con más clasificaciones a cuadrangulares finales de Liga Colombiana </b></a>Los dirigidos por <b>Sebastián Oliveros</b> esperan arrancar con pie derecho el Grupo B, frente <b>al cuadro Pijao que es cabeza de grupo</b> y tiene el punto invisible, ya que avanzó en la segunda posición con 38 puntos y vienen de ganarle 2-1 a Águilas Doradas en la fecha 20 del campeonato colombiano.Le podría interesar: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/17/america-de-cali-ya-no-es-rival-para-nacional-el-pulso-del-futbol/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/17/america-de-cali-ya-no-es-rival-para-nacional-el-pulso-del-futbol/"><b>“América de Cali ya no es rival para Nacional”: El Pulso Del Fútbol</b></a><b>El historial de encuentros entre Fortaleza y Tolima</b> está a favor del equipo bogotano, ya que de los últimos 10 partidos, Los Amix han ganado en 3 oportunidades, han empatado otras 6 veces y perdió solo 1 partido.