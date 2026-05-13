¿Por qué Marlon Torres no jugó el partido Santa Fe vs América? Atención al parte médico oficial

América de Cali disputó en la noche de este martes 12 de mayo, su partido correspondiente a los cuartos de final vuelta de la Liga Colombiana 2026-I. Se midió con Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín, llave que iba igualada a un tanto (1-1), luego de lo vivido en el Pascual Guerrero.

Entre las principales bajas del conjunto escarlata figuró Marlon Torres, defensor central que venía destacando en el once titular y que suma cuatro partidos consecutivos sin ver acción. Aunque se esperaba su regreso para el duelo de ida (9 de mayo), terminó siendo desafectado de la concentración por problemas de salud.

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Parte médico oficial de Marlon Torres en América

A través de redes sociales y en la previa del duelo disputado en la capital del país, América de Cali reveló el parte médico oficial de Marlon Torres.

"Marlon Torres se encuentra bajo observación médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea recurrente en los últimos días.A la espera de una evolución favorable”, se detalló sobre el defensor, que por cierto viene siendo reemplazado por Nicolás Hernández.

La preocupación sobre el estado de salud de Marlon ha incrementado en las últimas horas, luego de que la periodista Nany Flórez, panelista de El VBAR, informará que el jugador fue hospitalizado por episodio de migraña y posterior a ello aseverara que se trata de un aumento de tamaño de la hipófisis.

Lo anterior obliga al jugador a pasar por una cirugía, que “no es compleja, pero sí de cuidado”. De confirmarse lo anterior, el futbolista de 30 años vería comprometida su participación en los próximos duelos nacionales e internacionales del América.

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