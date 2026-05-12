🔴Atlético Nacional vs Inter Bogotá EN VIVO|Siga la transmisión de la vuelta de los playoffs de liga

Atlético Nacional buscará este fin de semana asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga Colombiana, cuando reciba en casa a Inter Bogotá en el compromiso de vuelta de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

El conjunto Verdolaga llega con ventaja luego de imponerse 1-2 en el partido de ida disputado en Bogotá. Aunque el equipo antioqueño consiguió quedarse con la victoria, el compromiso no fue sencillo, ya que comenzó abajo en el marcador y tuvo que reaccionar para remontar la serie en condición de visitante.

Atlético Nacional había llegado a esta fase final luego de cerrar el todos contra todos con dos derrotas consecutivas, resultados que generaron algunas dudas en el entorno del club. Sin embargo, el equipo dirigido por el cuerpo técnico verdolaga dejó claro que esas caídas estuvieron relacionadas con la tranquilidad de haber asegurado anticipadamente el liderato de la fase regular.

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Ahora, en el estadio Atanasio Girardot y con el apoyo de su afición, Nacional espera ratificar su favoritismo y avanzar a las semifinales del campeonato. Además, el equipo paisa ha mostrado una gran fortaleza jugando en Medellín, escenario donde habitualmente impone condiciones gracias a su intensidad ofensiva y posesión de balón.

Por el lado de Inter Bogotá, el panorama es mucho más complejo. El cuadro capitalino disputa apenas su primera temporada en el fútbol profesional colombiano tras su reciente fundación, y pese a la derrota en casa, dejó buenas sensaciones en varios tramos del compromiso de ida.

El equipo bogotano atraviesa un momento irregular, ya que solo ha conseguido dos victorias en sus últimos 12 encuentros oficiales. Además, fuera de casa no gana desde inicios de febrero, y ninguno de esos triunfos como visitante fue frente a equipos clasificados a los playoffs.

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