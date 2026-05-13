Pasto vs Tolima: Fecha y hora del partido de vuelta de los playoffs de la Liga Colombiana

Deportivo Pasto recibe a Deportes Tolima en un compromiso decisivo y cargado de expectativa, luego de un emocionante partido de ida en el que el conjunto pijao logró imponerse por la mínima diferencia, sacando una corta pero importante ventaja de cara a la definición de la serie en la capital nariñense.

El cuadro volcánico no llega en su mejor momento futbolístico. Deportivo Pasto cerró la fase regular con dos derrotas consecutivas y actualmente acumula tres caídas al hilo, incluida la más reciente derrota 1-0 del pasado fin de semana en un encuentro bastante parejo, donde la falta de efectividad frente al arco rival terminó marcando la diferencia.

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Por su parte, Deportes Tolima llega con mayor tranquilidad tras haber cumplido en el compromiso de ida, aunque la ventaja obtenida deja abierta la serie y obliga al equipo ibaguereño a mantener la concentración durante los 90 minutos. Los dirigidos por Lucas González atraviesan un momento positivo, acumulando cuatro partidos oficiales sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y un empate.

Además del buen presente en la liga local, Tolima también ha conseguido resultados importantes en el plano internacional. Las recientes victorias en la Copa Libertadores le permitieron ubicarse en la cima de su grupo, consolidando la confianza de un equipo que sueña con alcanzar un nuevo título en el fútbol colombiano.

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¿Aque hora es el partido?

El partido de vuelta será el miércoles 13 de mayo a las 6:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad en la ciudad de Pasto. Usted podrá seguir la señal del partido a través del fenómeno del fútbol y el minuto a minuto del partido EN VIVO a través del portal web de Caracol Radio.