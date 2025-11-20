Nacional vs. América EN VIVO HOY: siga GRATIS el partido por cuadrangulares de Liga Colombiana

La <b>primera fecha de los cuadrangulares finales </b>del fútbol colombiano termina este jueves 20 de noviembre con el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali en el Atanasio Girardot.El vencedor de este enfrentamiento<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/11/20/junior-vs-medellin-en-cuadrangulares-de-la-liga-colombiana-siga-gratis-y-en-vivo-la-transmision/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/20/junior-vs-medellin-en-cuadrangulares-de-la-liga-colombiana-siga-gratis-y-en-vivo-la-transmision/"><b>igualará en el primer lugar al Junior de Barranquilla</b></a>, que viene de vencer al Independiente Medellín. Entretanto, el perdedor quedará <a href="https://caracol.com.co/2025/11/20/junior-inicio-los-cuadrangulares-con-victoria-sobre-dim-tabla-de-posiciones-del-grupo-a-por-liga/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/20/junior-inicio-los-cuadrangulares-con-victoria-sobre-dim-tabla-de-posiciones-del-grupo-a-por-liga/">en el fondo del Grupo A junto con el <i>Poderoso</i></a>.Es preciso recordar que Nacional y América vienen de enfrentarse en las <a href="https://caracol.com.co/2025/11/17/el-campeon-de-la-copa-colombia-recibira-un-premio-economico-esto-dijo-el-presidente-de-la-dimayor/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/17/el-campeon-de-la-copa-colombia-recibira-un-premio-economico-esto-dijo-el-presidente-de-la-dimayor/?rel=buscador_noticias"><b>semifinales de la Copa Colombia</b></a>. En el duelo de ida, el verde se impuso por 4-1; en la vuelta, empataron a dos tantos (2-2).<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/11/20/dimayor-confirmo-fechas-y-horarios-de-las-jornadas-3-4-y-5-de-liga-colombiana-2025-2/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/20/dimayor-confirmo-fechas-y-horarios-de-las-jornadas-3-4-y-5-de-liga-colombiana-2025-2/"><b>Dimayor confirmó fechas y horarios de las jornadas 3, 4 y 5 de Liga Colombiana 2025-2</b></a>