Liga Colombiana

Nacional ATN
0
América de Cali CAL
0
4'
1ª parte

Nacional vs. América EN VIVO HOY: siga GRATIS el partido por cuadrangulares de Liga Colombiana

Ambos equipos vuelven a verse las caras, tras la definición en las semifinales de Copa Colombia.

Nacional vs. América EN VIVO HOY: siga GRATIS el partido por cuadrangulares de Liga Colombiana / Colprensa

Nacional vs. América EN VIVO HOY: siga GRATIS el partido por cuadrangulares de Liga Colombiana / Colprensa

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad