Cupos restantes del Mundial FIFA 2026: así se definirán los últimos clasificados

Con 42/48 selecciones con el boleto asegurado en la siguiente Copa del Mundo y con el cierre de las cinco eliminatorias, restan 6 cupos por definir previo al sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, a partir de las 12 pm (hora Colombia).

Mientras se den a conocer los rivales de la Selección Colombia para la competencia en verano, el año que viene, los cupos restantes, que quedaron sembrados en el bombo 4, serán repartidos entre los 12 grupos de manera aleatoria.

Todos los cupos que faltan por asegurarse saldrán del repechaje intercontinental, que lo disputan 6 selecciones de todas las conferencias (menos la de Europa), y de la repesca europea, conformada por 16 países, incluidos 4, que se clasificaron por Nations League.

Así será el repechaje europeo

El sorteo para la competencia que otorga cuatro boletos para el Mundial 2026 será el 20 de noviembre y está conformado por un fixture desde dieciseisavos de final, donde los cuatro semifinalistas avanzarán al torneo de selecciones más relevante del planeta.

Selecciones que jugarán el repechaje europeo:

Italia Ucrania Polonia República Checa Eslovaquia Gales Albania Irlanda Suecia Rumania Macedonia del Norte Dinamarca Kosovo Turquía Gales Bosnia y Herzegovina

Cada llave se jugará a partido único y las de mejor ubicación en el Ranking FIFA serán locales.

Así será el repechaje intercontinental

El nuevo repechaje intercontinental, conformado por 6 selecciones, clasificará a 2 para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA confirmó que Monterrey y Guadalajara serán las ciudades que albergarán este certamen, entre el 23 y 31 de marzo, de 2026.

El reglamento establece que esta disputa consta de dos llaves de semifinales, cada una conformada por 3 equipos. Los mejores clasificados en el Ranking FIFA, que son Irak y Congo, estarán en la final, y los demás, irán al sorteo programado para el 20 de noviembre, para conocer su camino hacia la Copa Mundial.

Selecciones en el repechaje intercontinental:

