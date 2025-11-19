Tabla goleadores históricos de Selección Colombia: James Rodríguez marcó y se acerca a Falcao

La Selección Colombia avanza con paso firme en su preparación de cara al Mundial del 2026. En esta última fecha FIFA del año, el cuadro nacional derrotó 2-1 a Nueva Zelanda y posteriormente goleó 3-0 a Australia, ambos partidos disputados en los Estados Unidos.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y AUSTRALIA EN NUEVA YORK

Precisamente en este último duelo ante los representantes de la confederación asiática, el capitán James Rodríguez aprovechó para marcar su gol número 31 vistiendo la casaca tricolor. Con lo anterior, recortó diferencias con Radamel Falcao García, goleador histórico de la Selección, e incluso, de mantener su gran nivel, podría superarlo en el 2026.

Otro que sigue escalando en esta tabla de goleo fue Luis Díaz, que también se reportó en el triunfo ante los australianos y llegó a 21 anotaciones, quedando a tan solo 4 del histórico Arnoldo Iguarán.

Tabla goleadores históricos de Selección Colombia

Pos. Futbolista Goles Partidos 1. Falcao 36 105 2. James Rodríguez 31 122 3. Arnoldo Iguarán 25 68 4. Luis Díaz 21 70 5. Faustino Asprilla 20 57

Como se mencionó anteriormente, es muy posible que el próximo año James sobrepase el registro que dejó Falcao, bien sea con los amistosos del primer semestre del año, recordando que jugaría en la fecha FIFA marzo contra Francia y Croacia en suelo norteamericano, o incluso en el mismo Mundial 2026, en lo que será su tercera participación en la Copa.

Pero este no es el único registro que pasaría a comanda, recordando que suma 122 partidos jugados con la Selección y se encuentra a tan solo 8 de igualar al líder David Ospina. Lo anterior sin contar que es el líder histórico de asistencias en el combinado nacional con 42 en total.

Entérese de: Mundial 2026: Repase la lista de 42 selecciones clasificadas y las que disputarán el repechaje