Selección Colombia podría integrar el grupo más complicado del Mundial 2026: Así estaría conformado

Los jugadores de la Selección Colombia celebra uno de los goles contra Australia. (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Este martes se cerró el Ranking FIFA que se tendrá como referencia para la ubicación de los cuatro bombos en el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Colombia se encuentra en el segundo cajón.

Si bien aun no se ha presentado oficialmente la última actualización del Ranking, expertos han deducido cómo quedaría. El escalafón es clave para el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo, el cual se estará celebrando el próximo 5 de diciembre en Washington.

A los tres anfitriones, se suman España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania, quienes serán los cabezas de grupo. Salvo argentinos y brasileños, todos los otros equipos son potenciales rivales de la Selección Colombia.

Así quedaron todos los bombos

Bombo 1

México (Anfitrión), Canadá (Anfitrión), Estados Unidos (Anfitrión), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda, Haití, repechaje intercontinetal 1 y 2, repechaje de la UEFA 1, 2, 3 y 4.

¿Cuál podría ser el grupo más complicado del Mundial?

Según todas las combinaciones posibles, el famoso estadígrafo español Misterchip publicó el que para él podría ser el grupo más complicado posible en la primera fase del Mundial 2026, estando integrado con la Selección Colombia.

“España, Colombia, Noruega y Ghana sería el grupo más complicado posible”, publicó Misterchip en su cuenta de Twitter. De igual manera, aseguró que el grupo más sencillo podría estar conformado por Canadá, Austria, Arabia Saudí y Nueva Zelanda.

La Selección Colombia podría compartir grupo también con otros campeones del mundo, como Francia, Inglaterra, Alemania o el mismo Italia, en caso de superar el Repechaje y acceder al Mundial. En cualquier caso, su serie estará en el Bombo 4.