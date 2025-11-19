Selección Colombia

Oficial: Selección Colombia en el Ranking FIFA previo al sorteo de grupos del Mundial 2026

Conozca el bombo de ‘La Tricolor’ tras la doble victoria en los partidos amistosos

Jugadores de la Selección Colombia en la final de Copa América 2024 / Getty Images.

Jugadores de la Selección Colombia en la final de Copa América 2024 / Getty Images. / Eurasia Sport Images

Santiago Mojica Alarcón

La Selección Colombia cerró el 2025 con la doble victoria en el parón FIFA durante los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia en territorio estadounidense. Allí, los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo marcaron 5 goles y recibieron 1 ante dos de sus posibles rivales en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Aunque el combinado nacional tenía chances, con una combinación de resultados, de alcanzar el bombo 1 en el sorteo de la fase de grupos, los resultados de algunas selecciones europeas sembraron a Colombia en el bombo 2.

Selección Colombia en el Ranking FIFA

En la actualización del ranking de selecciones, actualizado por la FIFA el miércoles 19 de noviembre, la Selección Colombia está ubicada en la casilla 13, y se mantuvo estable con relación a la anterior clasificación, de octubre.

PosSelección Puntos
1España1877.18
2Argentina1873.33
3Francia1870
4Inglaterra1834.12
5Brasil1760.46
6Portugal1760.38
7Países Bajos1756.27
8Bélgica1730.71
9Alemania1724.15
10Croacia1716.88
11Marruecos1713.12
12Italia1702.06
13Colombia1701.3
14Estados Unidos1681.88
15México1675.75
16Uruguay1672.62
17Suiza1654.69
18Japón1650.12
19Senegal1648.07
20Irán1617.02

¿Qué selecciones son cabeza de serie y contra quién puede jugar Colombia?

Además de las anfitrionas, el reglamento FIFA definió que para los 9 grupos restantes, el beneficio de ser cabeza de grupo será para los mejor ubicados en el ranking mencionado.

Países cabeza de serie en el Mundial:

  1. Estados Unidos
  2. México
  3. Canadá
  4. España
  5. Argentina
  6. Francia
  7. Inglaterra
  8. Brasil
  9. Portugal
  10. Países Bajos
  11. Bélgica
  12. Alemania

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos, con 42/48 selecciones confirmadas, será el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, a partir de las 12 del mediodía (hora Colombia).

