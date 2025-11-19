Oficial: Selección Colombia en el Ranking FIFA previo al sorteo de grupos del Mundial 2026

Jugadores de la Selección Colombia en la final de Copa América 2024 / Getty Images. / Eurasia Sport Images

La Selección Colombia cerró el 2025 con la doble victoria en el parón FIFA durante los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia en territorio estadounidense. Allí, los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo marcaron 5 goles y recibieron 1 ante dos de sus posibles rivales en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Néstor Lorenzo tras goleada frente Australia: “Ojalá que a la lista final lleguen los mejores”

Aunque el combinado nacional tenía chances, con una combinación de resultados, de alcanzar el bombo 1 en el sorteo de la fase de grupos, los resultados de algunas selecciones europeas sembraron a Colombia en el bombo 2.

Selección Colombia en el Ranking FIFA

Selección Colombia podría integrar el grupo más complicado del Mundial 2026: Así estaría conformado

En la actualización del ranking de selecciones, actualizado por la FIFA el miércoles 19 de noviembre, la Selección Colombia está ubicada en la casilla 13, y se mantuvo estable con relación a la anterior clasificación, de octubre.

Pos Selección Puntos 1 España 1877.18 2 Argentina 1873.33 3 Francia 1870 4 Inglaterra 1834.12 5 Brasil 1760.46 6 Portugal 1760.38 7 Países Bajos 1756.27 8 Bélgica 1730.71 9 Alemania 1724.15 10 Croacia 1716.88 11 Marruecos 1713.12 12 Italia 1702.06 13 Colombia 1701.3 14 Estados Unidos 1681.88 15 México 1675.75 16 Uruguay 1672.62 17 Suiza 1654.69 18 Japón 1650.12 19 Senegal 1648.07 20 Irán 1617.02

Así queda Colombia en Bombos sorteo del Mundial tras amistosos contra Nueva Zelanda y Australia

¿Qué selecciones son cabeza de serie y contra quién puede jugar Colombia?

Además de las anfitrionas, el reglamento FIFA definió que para los 9 grupos restantes, el beneficio de ser cabeza de grupo será para los mejor ubicados en el ranking mencionado.

Países cabeza de serie en el Mundial:

Estados Unidos México Canadá España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Bélgica Alemania

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la fase de grupos?

Tabla goleadores históricos de Selección Colombia: James Rodríguez marcó y se acerca a Falcao

El sorteo de la fase de grupos, con 42/48 selecciones confirmadas, será el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, a partir de las 12 del mediodía (hora Colombia).