Teófilo Gutiérrez cree que la Selección Colombia puede llegar a la final del Mundial 2026

Teófilo Gutiérrez, gran figura con la Selección Colombia en las Eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014, se mostró ambicioso de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Teo considera que Colombia está para grandes cosas.

En diálogo con el podcast Control Dirigido, el delantero de 40 años aseguró que la Selección tiene los argumentos para disputar la final del certamen orbital. De igual manera, elogió a su excompañero Luis Díaz.

“Yo veo a la Selección Colombia peleando la final porque tiene todos los argumentos. Lucho Díaz es uno de los mejores jugadores actualmente del mundo”, comentó Teo en el podcast.

Sobre Luis Díaz, Teófilo destacó su adaptación al Bayern Múnich, su buen momento con el equipo y cómo lo echan de menos en el Liverpool, club inglés de donde fue transferido al fútbol alemán.

Sobre la posibilidad de pelear por el Balón de Oro, mencionó: “Obvio que sí ¿quién más está? está jugando en uno de los mejores equipos del mundo, el Bayern Múnich, no todo el mundo juega ahí, llegó y se adaptó rápido (...) El club bávaro pagó 75 millones de euros y quedó corto, el dueño está feliz, el equipo que vendió a Luis Díaz ¿Cómo está? El Bayern goza de buena salud, de fútbol y de goles. Es el equipo que mejor juega".

Contando sus números en la Selección Colombia, Luis Díaz ha disputado 69 compromisos con el combinado nacional, registrando 20 goles y aportando seis asistencias. Lucho fue el segundo máximo goleador de la Eliminatoria pasada con 7 anotaciones, uno menos que Lionel Messi.