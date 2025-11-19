“Yáser Asprilla brilló más que Jhon Arias en los últimos partidos”: El Pulso del Fútbol

Yáser Asprilla de Selección Colombia y Girona, oficial de Conmebol, en 'X'; y Steven Arce, con César Augusto Londoño / Oficial de El Pulso del Fútbol, en 'X'.

Después de la victoria 3-0 de la Selección Colombia sobre Australia en el último parón FIFA del año, con anotaciones de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, en los últimos 20 minutos, el rendimiento de los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo afrontan algunas críticas.

Lo anterior, producto de la paridad durante el mayor tramo de juego con la siete veces clasificada a la Copa del Mundo.

Durante el programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, uno de los debates generados surgió a partir del desempeño de ‘La Tricolor’ en Citi Field, de Nueva York, donde tuvo que esperar hasta el 76′ para abrir el marcador desde el punto blanco.

De acuerdo con el periodista deportivo, Steven Arce, panelista del programa, “el señor Yáser Asprilla ayer brilló mucho más de lo que hemos visto de Jhon Arias en los últimos partidos”, destacó.

Sin embargo, el experto César Augusto Londoño reflejó su descontento con el argumento plantado y saltó en defensa del jugador de Wolverhampton tras afirmar:

“Lo de Yáser, súper habilidoso. Muy bueno, lo vamos a necesitar y seguramente irá al Mundial, porque es encarador, pero resolvió muy mal”, inició explicando.

“Tuvo una posibilidad para gol y centró, tuvo otra para centrar y prefirió rematar. Y las dos, cuando eludió y llegó a la raya final, fueron centros que no tuvieron ningún destino”, agregó.

¿Qué sigue para la Selección Colombia?

Después de conocer a los rivales para la Copa del Mundo, programada entre junio y julio del año entrante, la Selección Colombia espera confirmar sus próximos dos partidos amistosos, que, de acuerdo con la información revelada por L’Équipé, uno será frente a Francia de Kylian Mbappé.

Además, según el seleccionador de Croacia, enfrentar al combinado nacional también está dentro de sus pretenciones.

No obstante, ninguna de las dos versiones han sido confirmadas por la Federación Colombiana de Fútbol, hasta la fecha.