Mundial 2026: conozca cuándo será el sorteo de del repechaje y dónde se jugará

La Copa del Mundo del 2026 está cada vez más cerca. Ya terminaron todas las eliminatorias en los cinco continentes, quedando así definidas 42 de las 48 selecciones que estarán presentes.

Por el momento se tiene certeza que los anfitriones serán México, Estados Unidos, Canadá. Por Conmebol, avanzaron de forma directa: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Por la Concacaf los cupos fueron solo tres, con los que se quedaron las selecciones de Panamá, Curazao y Haití.

En las eliminatorias de Asia fueron ocho los clasificados, Japón lidera la lista de AFC, junto a Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. En las Eliminatorias de la CAF, una de las más competitivas del mundo, nueve equipos ya tienen asegurado su boleto: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Por la UEFA se otorgaron 12 cupos directos, los cuales fueron para: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia. Claro está que para Europa se dan cuatro cupos para el repechaje, los cuales se jugarán entre mismos equipos europeos, que son todos los segundos de cada grupo.

⏳ ¡La cuenta regresiva hacia el sorteo final de la #CopaMundialFIFA 2026 ya comenzó!



¿Cuándo será el sorteo del repechaje?

Bajo estas condiciones, quedan dos cupos más para los el repechaje que se estarán disputando entre Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (OFC), Surinam y Jamaica (Concacaf) que jugarán las semifinales mientras que en la final esperarán Irak (AFC) y Congo (CAF).

El sorteo para estos juegos se estará realizando este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza desde las 7:00 a.m. (hora colombiana). Este sorteo será transmitido por el canal oficial de YouTube de la FIFA y también a través de la aplicación FIFA+ que es totalmente gratuita para todo el mundo.

Asimismo, en las últimas horas anunciaron que estos encuentros se jugarán en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, México, del 23 al 31 de marzo del 2026.