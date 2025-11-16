Padres protestaron en San Carlos tras otra terminación del contrato del ICBF con operador de los CDI

Un grupo de padres de familia protestó frente a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Ilusiones en San Carlos, en el oriente antioqueño, luego de conocerse que el ICBF decidió —por tercera vez este año— terminar el contrato con la Corporación Educación Sin Fronteras, operadora encargada de la atención de 236 niños del municipio.

La suspensión impacta tanto a los CDI de la zona urbana como al del corregimiento El Jordán, además de dejar sin servicio a los usuarios de la modalidad de educación inicial en el hogar. La interrupción afecta el proceso formativo y de cuidado de los menores de edad y también deja en incertidumbre laboral a 28 mujeres del equipo de atención: maestras, auxiliares, manipuladoras de alimentos y personal de apoyo.

Las familias, en su mayoría de bajos recursos, advirtieron que la suspensión del servicio pone en riesgo su capacidad para trabajar, pues no cuentan con alternativas de cuidado para sus hijos. Por ello exigieron al ICBF la reactivación inmediata del contrato y una solución estable que evite nuevas interrupciones.

Piden respuestas

Lleny Giraldo, una de las madres afectadas, pidió a las autoridades encargadas una pronta respuesta para garantizar la nutrición y educación de los niños del municipio. Mientras se define la continuidad de la operación, la Gobernación de Antioquia anunció la entrega de paquetes alimentarios para garantizar la nutrición de los niños durante la suspensión.

La Alcaldía de San Carlos, que viene acompañando a las familias y elevando reclamaciones ante el Gobierno Nacional, destacó el apoyo de la Unidad de Programas Sociales del departamento y el seguimiento que hará para que la atención se restablezca de manera urgente en el municipio.