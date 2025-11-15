Ejército apoya labores de remoción de tierra tras un derrumbe que dejó una niña muerta en Copacabana

Un grupo de soldados de la Cuarta Brigada del Ejército apoya las labores de remoción de lodo, tierra y material vegetal en zona rural de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, tras las emergencias ocasionadas por las lluvias. En la vereda Quebrada Arriba, una niña de seis años murió cuando un derrumbe cayó sobre una vivienda.

El movimiento en masa afectó una casa habitada por una familia con tres menores de edad en acogimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la niña fallecida era una de ellas. Su cuerpo fue recuperado por los bomberos instantes después del derrumbe.

Los militares desplegaron maquinaria pesada para despejar los accesos y restablecer la movilidad. Las tropas trabajan de manera ininterrumpida con retroexcavadoras, volquetas y equipos especializados para habilitar la vía principal y asegurar el paso de los habitantes, mientras continúan los deslizamientos menores en la zona.

Atención de las emergencias

El gobernador, Andrés Julián Rendón, aseguró que para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias en Copacabana se dispuso de la capacidad técnica e institucional del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

Antioqueños, las fuertes lluvias golpean con fuerza y causan emergencias muy dolorosas en el Departamento. Lamento el fallecimiento de una niña de 6 años en zona rural de Copacabana; el hecho se presentó en la madrugada de hoy. En Cisneros también tenemos dificultades con el…

Durante la emergencia, provocada por más de 18 horas de lluvias continuas, varios corredores rurales quedaron bloqueados en las veredas El Cabuyal, El Noral, Montañita, Peñolcito, Quebrada Arriba, El Salado, La Veta y el paraje La Aguada. Las inundaciones también alcanzaron sectores urbanos como Canoas y el barrio San Juan.

Las labores del Ejército se integran con las intervenciones adelantadas por otros organismos de respuesta. En total, ocho máquinas y cinco volquetas han sido usadas en los puntos críticos reportados tras los deslizamientos. Las autoridades mantienen evaluaciones de daños en terreno y el monitoreo de los sectores que siguen inestables por la saturación del suelo.