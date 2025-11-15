Marinilla ofrece recompensa de $100 millones por el responsable de la agresión sexual a una adulta

La Alcaldía de Marinilla anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar al responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años, atacada en el sector de Alcaravanes.

Según la información recopilada por las autoridades, la adulta mayor se desplazaba por la zona cuando fue interceptada por un hombre que le tapó la boca, la llevó a un matorral y la accedió sexualmente de manera violenta.

El agresor también le robó dinero y escapó del lugar. La víctima relató el hecho a sus hijos horas después, quienes la trasladaron al hospital local, donde un examen médico confirmó el abuso.

Más detalles

Tras conocerse la denuncia, la Administración Municipal activó la Ruta Púrpura, que involucra acompañamiento jurídico, psicológico y social para la mujer y su familia. Unidades especializadas de la Policía y del programa de atención a víctimas ya asumieron el caso.

Ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar al responsable de la agresión contra una mujer adulta mayor. Activamos de inmediato las rutas de atención y acompañamiento. En Marinilla, ninguna mujer está sola. pic.twitter.com/PUOkYoJ4TA — Alcaldía de Marinilla (@mmarinilla) November 15, 2025

El alcalde de Marinilla, Julio Serna, informó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario en el que se definió la oferta de recompensa y las acciones operativas para avanzar en la identificación del agresor. “Estamos concentrados en dar con el responsable y garantizar justicia para la víctima”, señaló el mandatario.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía suministrar información de manera confidencial a las autoridades, recordando que cualquier dato que permita avanzar en la investigación será clave para la captura del agresor.