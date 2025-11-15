Se entregó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

José Miguel Álvarez se presentó ante las autoridades en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, presionado por la difusión pública de su identidad. Foto: Cortesía.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la entrega voluntaria de José Miguel Álvarez, uno de los hombres incluidos en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en el departamento. Según el mandatario, Álvarez se presentó ante las autoridades en el municipio de Necoclí, presionado por la difusión pública de su identidad.

La entrega ocurre pocos días después de que la administración departamental revelara un nuevo cartel con 18 presuntos agresores señalados de feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

El refuerzo institucional ya había mostrado resultados horas después de la publicación del listado. Recordemos que cinco horas después de que la Gobernación divulgara la información, la Policía capturó en San Rafael, oriente antioqueño, a Fredy Gil Hernández, requerido por el delito de acceso carnal abusivo. Su arresto, realizado el pasado 31 de octubre, fue posible gracias al reporte de un ciudadano. Hernández tenía orden de captura por hechos ocurridos en agosto de 2024.

Recompensa

Tras esa primera captura, el gobernador Rendón envió un mensaje al resto de fugitivos: “No podrán esconderse para siempre. Reiteramos la recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicarlos y capturarlos”.

Antioqueños, ante la presión social se entregó Jose Miguel Álvarez, uno de los más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. El hombre se presentó ante las autoridades en Necoclí.

¡Uno a uno van cayendo! pic.twitter.com/osl3PEBN3U — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 15, 2025

Como parte de la estrategia para fortalecer la búsqueda de agresores y la atención a víctimas, la Gobernación anunció la llegada de 18 patrullas púrpuras, motos operadas por la Policía que serán distribuidas en municipios como La Ceja, El Peñol, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Caucasia, Marinilla, Sonsón, Andes y Rionegro.

Las autoridades reiteraron su solicitud a la ciudadanía para entregar información confidencial que permita avanzar en la ubicación de los responsables de estos delitos contra niñas y mujeres en el departamento.