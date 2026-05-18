Antioquia: El ELN declara objetivo militar a mineros que no paguen las extorsiones que ellos exigen

Antioquia

En las últimas horas se ha conocido un video en el que la guerrilla del ELN amenaza a los mineros de dos subregiones de Antioquia, señalándolos de presuntamente pagarle al Clan del Golfo y de negarse a hacer lo mismo con las exigencias ilegales que ellos como guerrilla les están exigiendo.

En el comunicado del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y leído por una guerrillera, acusan a los dueños de minas y entables, además de empresarios del gremio ubicados en las subregiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño, de negarse a pagar las cuotas extorsivas exigidas por ellos y que, por el contrario, supuestamente sí lo hacen al Clan del Golfo, entregando el 10% de lo extraído.

“Todo empresario, dueño de mina y de entable minero, debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN. Quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, dijo la vocera guerrillera uniformada y con el rostro tapado.

En contraste, en otro aparte del comunicado advierten que sancionarán estrictamente a quien genere daños ambientales en los mencionados territorios, lo que deja en evidencia que no están por la protección de la naturaleza y sí del dinero que generan los minerales explotados.

La amenaza al gremio también menciona que, de igual manera, serán atacados quienes se apropien de minas, tierras o se presten para ser “testaferros” del Clan del Golfo.

Reacción social

Caracol Radio consultó a Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia. Manifestó que, si bien esta situación no es nueva en el territorio y se registra desde hace varias décadas, recalca que en el Norte y Bajo Cauca esta reciente amenaza ha generado temor en el gremio, especialmente informal, que no cuenta con la protección del Estado.

“Sí queremos decir que, evidentemente, la situación de estos mineros es de un alto nivel de riesgo, toda vez que la presencia de los actores armados ilegales en la zona son las formas de control social únicas que hay en el territorio, por la ausencia de la presencia estatal. Esa situación podría desencadenar homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados; podría desencadenar otras formas de violencia contra la población”, advirtió el líder social.

Ante esta reciente amenaza, solicitan a las autoridades departamentales y nacionales atender la sitación para evitar que esta guerrilla genere violaciones a los derechos humanos contra la población.

Antecedentes

Recordemos que hace pocos días Caracol Radio había publicado un extenso informe en el que el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en el norte de Antioquia, específicamente en el municipio de Briceño, recibían el porcentaje de 10% por el oro extraído en el río Espíritu Santo y es lo que está generando la guerra en la zona rural profunda entre ellos, pero que en la zona de explotación no se atacan.