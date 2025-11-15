Una emergencia en una mina de carbón tiene una persona atrapada en un socavón en Angelópolis

Angelópolis- Antioquia

Aunque la emergencia se registra desde la noche del viernes, apenas hasta este sábado trascendió la información de que cuatro trabajadores de una mina de carbón habían quedado atrapados en uno de los socavones de la empresa Carboncom, que ejerce esa actividad en el municipio de Angelópilis, suroeste de Antioquia.

El reporte preliminar indica que dentro de uno de los túneles se registró un derrumbe que atrapó a los mineros. De inmediato se alertó a Salvamento Minero, que acudió al sitio, donde evidenciaron que los compañeros estaban adelantando las labores de rescate y, con apoyo de la entidad de socorro, cerca de la medianoche lograron extraer a los cuatro trabajadores con vida, pero lamentablemente otro minero que apoyaba las labores de rescate quedó atrapado por el desprendimiento de material.

Organismos de rescate continúan trabajando para lograr evacuar con vida a esta persona, de la cual se desconoce con certeza su estado de salud.

Caracol Radio se comunicó con la alcaldía de Angelópolis, desde donde informaron que están a la espera de la elaboración de una comunicación oficial sobre esta emergencia.