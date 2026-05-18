Extranjero expulsado del país por rumbas ruidosas y escándalos, quiso regresar a Medellín

Antioquia

Migración Colombia informó que el ciudadano ruso con nacionalidad estadounidense que había sido expulsado del país el pasado mes de febrero por “protagonizar reiterados escándalos en un apartamento del sector del Poblado, en Medellín”, intentó regresar, pero ante los antecedentes de nuevo fue deportado.

Según la entidad, el hombre tiene una prohibición vigente para ingresar al país durante 10 años, pero que intentó regresar a la capital antioqueña por zona de frontera con Ecuador de manera irregular y fue identificado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en el Valle del Cauca cuando pretendía volar hacia Medellín. Y agregó en la cuenta de X: “Migración Colombia reiteró que mantiene los controles y acciones coordinadas para evitar que personas sancionadas incumplan las medidas migratorias impuestas”.

En la misma red social X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a esta información indicando: “Queda claro: en Medellín no vamos a permitir que nadie venga a alterar la tranquilidad de la ciudadanía ni a irrespetar la ley. A quienes hacen las cosas bien, bienvenidos siempre. Pero quienes crean que pueden venir a generar desorden, intimidar vecinos o burlarse de las autoridades, se equivocaron de ciudad”.