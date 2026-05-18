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18 may 2026 Actualizado 11:18

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Medellín

Cayó el jefe financiero del Clan del Golfo en cuatro municipios mineros del Nordeste de Antioquia

Se trata de alias Cali, quien, según la policía Antioquia, le generaba recaudos de hasta 2 mil millones de pesos al mes producto de extorsiones y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Alias Cali, presunto coordinador financiero del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia.

Alias Cali, presunto coordinador financiero del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia.

Alias Cali, presunto coordinador financiero del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia.
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Vehachí- Antioquia

En un operativo en el que participaron la SIJIN y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), se ejecutó una orden de captura contra un alias “Cali”, presunto cabecilla del Clan del Golfo que tiene injerencia en cuatro municipios del Nordeste de Antioquia donde se realiza mineral ilegal.

Esta persona fue capturada en la población de Vegachí por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado. Sería cabecilla financiero de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés, con injerencia en los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó, recaudando hasta 2 mil millones de pesos al mes.

“Asimismo, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años, donde presuntamente cumplió un papel de coordinación financiera, y en las exigencias económicas y ilegales contra la población y sectores productivos. Durante este operativo fueron incautados un teléfono celular, dinero en efectivo, memorias USB y una libreta con anotaciones que serían clave para fortalecer el proceso investigativo”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Agregó que los recursos obtenidos se deben a la extracción de oro, extorsión y narcotráfico.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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