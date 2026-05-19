Una buseta sin frenos chocó con varios carros y dejó 17 heridos en El Santuario, Antioquia

El Santuario- Antioquia

Un poco después de las 4 de la tarde, un accidente de tránsito en el área urbana del municipio de El Santuario, en el oriente de Antioquia, generó momentos de terror entre los habitantes al observar cómo una buseta arrollaba a cuatro vehículos. Los testigos de inmediato llegaron al lugar a tratar de socorrer a los lesionados.

Según el reporte oficial entregado por la alcaldía, una buseta afiliada a la empresa Cotraelsa, al parecer, sin los frenos, chocó contra varios vehículos en el sector conocido como Alto de Pepito. Allí quedaron lesionadas 17 personas; de estas, cuatro son menores de edad. Todos los lesionados fueron llevados al Hospital San Juan de Dios de El Santuario, pero ante la gravedad de las heridas, dos tuvieron que ser trasladados a un hospital de Rionegro.

La emergencia fue atendida por la alcaldía municipal, administración municipal, los Bomberos, Defensa Civil, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación. También se está acompañando a los familiares de los lesionados, mientras que la investigación detalla qué fue lo que ocasionó este siniestro.