Emergencia en Pueblorrico: 90 viviendas serán intervenidas y 25 familias deberán ser reubicadas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recorrió las zonas afectadas en el municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, donde un deslizamiento —ocasionado por las fuertes lluvias—, dejó tres personas muertas y tres heridas.

Durante la visita, el mandatario departamental anunció nuevas intervenciones para avanzar en la recuperación del municipio y garantizar condiciones de seguridad para las familias damnificadas.

Entre las obras proyectadas están la reconstrucción del puente que comunica la zona urbana con siete veredas, la habilitación de sistemas de agua potable, y el mejoramiento de cerca de 90 viviendas, además de la reubicación de 25 familias y el traslado de la escuela que quedó en riesgo.

Desde que se reportó la emergencia, la Gobernación activó una ruta de atención interinstitucional para apoyar las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. El Dagran envió un equipo técnico para evaluar el deslizamiento, realizar análisis de riesgo y acompañar la evacuación de viviendas ubicadas en zonas inestables.

Atención de la emergencia

El día de la emergencia, el pasado 11 de noviembre, los cuerpos de bomberos de Tarso, Venecia, Jericó e Hispania apoyaron a los organismos locales en la búsqueda y localización de las personas atrapadas bajo el material.

Estamos con nuestros paisanos de Pueblorrico afectados por temporada de lluvias. Nuestro abrazo solidario con quienes perdieron sus seres queridos y todo nuestro compromiso con la recuperación del acueducto, vías, soluciones de vivienda y reubicación de la escuela.

El Gobernador Rendón indicó que el Dagran coordinará el proceso de recuperación integral no solo en Pueblorrico, sino también en otros municipios afectados recientemente por las lluvias, como Cisneros y Puerto Triunfo.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en la zona mientras avanzan los trabajos para restablecer la movilidad, la infraestructura y las condiciones de seguridad en el municipio.