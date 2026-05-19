Buscan a un francés que desapareció hace un mes en zona rural de Ituango, Antioquia

Ituango- Antioquia

La Gobernación de Antioquia activó la ruta de búsqueda de un extranjero identificado como Hamel Leo Thierry Florinam, a quien se le perdió el rastro en el corregimiento El Aro del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia.

Según el reporte entregado por la gobernación, la madre del desaparecido no volvió a tener comunicación con su hijo desde el 14 de abril de 2026. Agregó la preocupada progenitora que tenía contacto con él aproximadamente una vez a la semana por la aplicación de WhatsApp, pero desde ese día no volvió a tener contacto ni noticias de él.

La investigación del caso la está adelantando la fiscalía para determinar qué pasó con el extranjero. Caracol Radio ha tratado de indagar sobre él con fuentes del territorio, pero no dan razón; incluso algunos manifiestan que desconocían sobre su presencia en el territorio. Mientras tanto, desde la gobernación se activó la ruta de búsqueda en coordinación con la Personería de Ituango y la fiscalía.

Contexto

Cabe aclarar que, por el momento, se desconoce por completo una hipótesis sobre qué le pudo haber ocurrido; sí es pertinente mencionar que el corregimiento El Aro, donde se presume se tiene referencia por última vez, está muy cerca del embalse de Hidroituango y es una zona en disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 18, que son bastante celosos con las personas desconocidas que llegan a la ruralidad, ya que son señalados de inmediato como infiltrados o del grupo contrario o la fuerza pública.

Por ahora, las autoridades solicitan a la comunidad que, en caso de tener alguna información, la suministre de inmediato para hacer las correspondientes acciones.