Ofrecen 50 millones para capturar a quienes asesinaron a una joven en una estación de gasolina

Antioquia

El pasado viernes en la noche fue asesinada una joven de 24 años identificada como Valentina Cardona Henao , quien fue atacada con arma de fuego en la estación de gasolina donde trabajaba como islera en el área urbana del municipio de San Vicente Ferrer en el Oriente de Antioquia, hecho ocurrido este fin de semana. Los responsables son dos hombres que huyeron del lugar en una motocicleta negra.

Ante este hecho violento que generó consternación en la población y que incluso motivó una velatón exigiendo justicia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X informó este lunes que ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para incentivar la denuncia que permita capturar a los responsables.

“Antioqueños, ayúdennos con información que permita identificar y capturar a los asesinos de Valentina Cardona Henao. Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de los responsables”, manifestó.