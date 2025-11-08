COP30: Líderes de países expresan preocupación por crisis climática

Durante la cumbre previa a la COP30 en Belém, Brasil, líderes de varios países han expresado su preocupación por la demanda de agua, las sequías y el uso intensivo de combustibles fósiles.

Entre los discursos, han pedido justicia climática, y precisamente, el presidente brasileño, Lula Da Silva, criticó el “uso intensivo de combustibles fósiles” y además, exigió impuestos a los más ricos.

Recordemos que Lula, durante su discurso, fue enfático en que, los países en desarrollo, no pueden seguir enfrentando la crisis climática a punta de deudas y detalló que los superricos son los más contaminantes del planeta, por lo que advirtió que un impuesto mínimo a las multinacionales y a los países más ricos, puede generar recursos valiosos para la acción climática.

Por otra parte, el El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, hizo un llamado a la justicia climática durante la cumbre previa a la COP30. Recordó que, aunque África aporta menos del 4 % de las emisiones globales, es una de las regiones más afectadas por la crisis climática.

Youssouf, pidió a las naciones ricas cumplir sus compromisos de financiación para la adaptación, no como un acto de caridad, sino como una “responsabilidad moral e histórica”. También, instó a poner en marcha la Meta Global de Adaptación del Acuerdo de París y destacó la urgencia de una financiación justa y predecible para que los países africanos puedan enfrentar los crecientes impactos del cambio climático.

Por su parte, el ministro de Ambiente de Perú, Miguel Ángel Espichán, durante su intervención advirtió que “la acción climática de los países en desarrollo, no será sostenible sin una financiación justa de países desarrollados y de organismos internacionales y multilaterales”.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30, se lleva a cabo desde el lunes 10 de noviembre hasta el 21 del mismo mes.