COP30 en Brasil: retos climáticos, sociales y financieros del mundo

Las COP (Conferencias de las Partes) son el resultado de los acuerdos surgidos tras la Cumbre de la Tierra de 1992, de donde nacieron tres grandes agendas globales: cambio climático, biodiversidad y desertificación. Cada una tiene su propia conferencia, con distintas periodicidades, pero interconectadas en sus impactos.

Actualmente, la COP30 está centrada en la crisis climática. Uno de los hechos más significativos de esta edición ha sido la protesta de comunidades indígenas que irrumpieron en el recinto con el mensaje: “Nuestra tierra no está en venta”.

LEER MÁS COP 30: El planeta en zona de riesgo

Pero más allá del discurso, el gran reto es el dinero. El financiamiento climático fue el eje de la conversación con Mónica Vergara, directora de Sostenibilidad de Findeter, quien explicó que en la COP se presentó una hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares hacia 2035 en países en desarrollo. Sin embargo, las necesidades reales de inversión ascienden a 3,2 billones de dólares por año, mientras que actualmente estas naciones apenas reciben cerca de 196.000 millones.

La brecha es enorme. “Los países del sur global tienen un alto nivel de endeudamiento y poca capacidad de asumir nuevos créditos. Por eso las bancas de desarrollo juegan un papel clave, porque cuentan con condiciones más flexibles y un enfoque centrado en el desarrollo sostenible”, explicó Vergara.

Findeter ha asumido este reto mediante la emisión de bonos sociales y sostenibles, que han permitido financiar proyectos de movilidad limpia, infraestructura resiliente y desarrollo urbano sostenible. Experiencias que demuestran que sí hay interés por parte de los inversionistas en proyectos que generen impacto ambiental y social, además de rentabilidad.

A pesar de la magnitud del desafío, Vergara se mostró optimista y citó al secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: “El financiamiento climático es el alma de la acción climática, capaz de convertir los planes en avances y la ambición en realidad”.

Por otro lado, Florencia Librizzi, subdirectora de la organización Earth Insight, resaltó el anuncio de Colombia de declarar su Amazonía como zona libre de exploración y explotación de petróleo, gas y minería. Calificó esta decisión como un acto “histórico, valiente y alineado con la ciencia y los derechos humanos”, que podría marcar un punto de inflexión en la política climática global.

Librizzi explicó que más de 180 millones de hectáreas de bosques tropicales en la Amazonía, el Congo y el sudeste asiático están amenazadas por bloques de hidrocarburos. En el caso de Colombia, proteger estos territorios evitaría la liberación de aproximadamente 9.600 millones de toneladas de carbono irrecuperable, además de contribuir a la estabilidad climática mundial.

LE PUEDE INTERESAR Guterres: no lograremos el objetivo de limitar el calentamiento global 1,5 grados

Durante la cumbre también se reforzó la necesidad de conservar al menos el 80 % de la Amazonía, evitar un punto de no retorno e impulsar nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, Librizzi advirtió que el desafío principal será la implementación y el respaldo político y financiero de los países del norte global.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer alternativas económicas sostenibles como la bioeconomía forestal, el turismo sostenible y la transición energética justa, con protagonismo de las comunidades indígenas.

LE PUEDE INTERESAR Supuesto caso de estafa en Barranquilla: estudiantes pagaron por viaje a la COP30 de Brasil

La COP30 deja claro que el tiempo se agota, pero también que aún existen caminos posibles. Integrar las agendas ambientales, movilizar recursos, transformar la cultura de consumo y fortalecer la cooperación internacional serán claves para que la sostenibilidad deje de ser un discurso y se convierta en una realidad.