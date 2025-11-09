Amazonía libre de combustibles fósiles

El principal reto que enfrenta la humanidad es responder al impacto del calentamiento global, más aún cuando se fracasó en lograr limitar en 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta y surge el papel estratégico para la vida que representa la Amazonía.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, participará en la COP30 de la ONU en Belén do Pará en Brasil con un objetivo claro que apunta a lograr consensos efectivos para poner fin a la exploración y explotación de combustibles fósiles ( petróleo y gas ) en el bioma amazónico.

Le puede interesar: COP30: Líderes de países expresan preocupación por crisis climática

El congresista señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha brindado, hasta el momento, un respaldo explícito y formal al proyecto de Acto Legislativo que viene promoviendo desde el 2019, con el que se busca prohibir constitucionalmente la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en el Bioma Amazónico Colombiano.

La COP vuelve a Latinoamérica, Brasil fue la casa de la Cumbre de la Tierra “Rio+20” de 1992, un hito a nivel internacional donde nacieron los tres Convenios de Rio (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación). Se cumplen 10 años del Acuerdo de París y con ello el segundo ciclo de actualización de los compromisos climáticos de los países (NDC).

Le puede interesar: Ibagué lidera la creación del Manifiesto Glocal que será presentado en la COP30 de Brasil

De la COP 30 de Belém se espera un balance mundial de cómo hemos avanzado como humanidad para enfrentar la crisis por el calentamiento del planeta. Lo cierto es que el balance no es muy positivo: Hasta la fecha, los planes que han presentado los países en sus NDC solo reducirían las emisiones de carbono en un 10% para el 2035, esto representa apenas una sexta parte de la reducción de emisiones que necesitamos para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Lea También: COP30: 57 líderes se reúnen en Brasil para debatir sobre el clima antes de la Cumbre en Belém

El represente Juan Carlos Losada consideró que de la COP30 se espera una decisión que de directrices a los países para corregir el rumbo de las nuevas NDC presentadas según el Balance Mundial realizado en la COP 29, además de que se logren definir los indicadores para medir la meta global de adaptación.

También hay expectativa sobre una Hoja de Ruta para la movilización de USD 1.3 billones anuales a 2035. Priorizando el financiamiento público y de acceso directo que no aumente el endeudamiento. En este orden de ideas se busca establecer el proceso para la salida ordenada, justa y equitativa de los combustibles fósiles con una fecha de salida clara.

El congresista llamó la atención de las grandes potencias como Estados Unidos, quienes son realmente responsables de la crisis climática, no solo desconocen sus compromisos, también están activamente impulsando la agenda extractivista, haciendo que su producción de gas y petróleo llegara a máximos históricos.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: