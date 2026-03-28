Expertos alertan que la contaminación de fuentes hídricas en Colombia sigue siendo incontrolable

En este capítulo de Caracol Sostenible hablamos del Objetivo del Desarrollo Sostenible número seis (ODS 6), que se refiere al agua limpia y saneamiento. Uno de los puntos clave de esta meta es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como lograr la calidad del agua a nivel global.

Adicionalmente, se llamó la atención sobre el acceso del agua en Colombia, a propósito de que el pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una iniciativa de las Naciones Unidas que se realiza todos los años desde 1993.

Uno de los panelistas principales de Caracol Sostenible fue Alfred Ballesteros, director de la CAR en Cundinamarca. Él puso de relieve varios aspectos, sobre todo uno, y es un reciente estudio que hicieron en la corporación, donde se le preguntó a la gente de dónde proviene el agua. Los resultados, según el director de la CAR, fueron sorprendentes.

La mayoría de los encuestados demostró un desconocimiento total sobre el tema, diciendo que el agua provenía de los grifos de acueducto. Al mismo tiempo, el director Alfred Ballesteros, hizo énfasis en un tema muy complicado que está ocurriendo en Colombia. Aseguró que poder tomar acciones en contra de la contaminación del agua, ha sido un imposible en el país.

Dijo que actualmente las empresas que más contaminan tienen hasta 30 años, para poder compensar los daños que se hacen al medio ambiente.

El profesor de la Universidad Externado Gustavo Yepes mencionó el listado de los municipios que tienen la peor agua en Colombia. Realmente, los resultados son desalentadores. Hay unos sitios en donde más del 90% del agua que consumen está contaminada.

Al mismo tiempo, el profesor Leonardo Donado explicó las dificultades que existen en el país para el acceso del agua potable en la población.

Otra de las invitadas fue la abogada y asesora Pilar García, quien respondió una de las preguntas claves de este programa: ¿Hay suficiente agua en Colombia?

Además, reveló cómo está Colombia en el manejo de aguas residuales, y dijo que en el país ni siquiera llegamos al nivel más bajo en el manejo de esta situación.