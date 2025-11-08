“La Amazonía pierde lo equivalente a seis canchas de fútbol por minuto” WWF

La Amazonía, considerada el pulmón del mundo, enfrenta una crisis sin precedentes. De acuerdo con un informe presentado por WWF y otras organizaciones ambientales, entre 1988 y 2023 se han deforestado más de 88 millones de hectáreas, lo que equivale a 6,3 canchas de fútbol por minuto.

“Estamos perdiendo vida”, advirtió Analiz Vergara, oficial senior de la coordinación de la unidad amazónica de WWF, en diálogo con Caracol Sostenible. La experta explicó que la Amazonía no solo es el bosque tropical continuo más grande del planeta, sino también la cuenca hidrográfica más extensa y el hogar del 10% de la biodiversidad mundial y de 47 millones de personas, entre ellas 2 millones de pueblos indígenas.

Vergara subrayó que la región amazónica, compartida por ocho países y un territorio de ultramar, necesita una colaboración transfronteriza para enfrentar la deforestación, impulsada principalmente por la expansión de la ganadería y la agricultura. “No se trata de decir que estas actividades son malas, sino de promover prácticas más sostenibles”, puntualizó.

La funcionaria recordó que, aunque los países amazónicos reafirmaron su compromiso de conservación en la reciente cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), aún existe una brecha entre los discursos y las acciones reales. “Hay retos ligados a la criminalidad, la minería ilegal y la falta de aplicación efectiva de las políticas ambientales”, afirmó.

WWF advierte que la Amazonía ha perdido ya el 17% de sus bosques. Si alcanza entre el 20% y el 25%, podría cruzar un punto de no retorno, un límite ecológico tras el cual el ecosistema no podría recuperarse, transformándose en un bosque seco, degradado y sin biodiversidad.

Frente a esta amenaza, la organización ha lanzado la campaña global Amazon League, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía mundial para exigir a los gobiernos compromisos firmes en la COP 30, que se celebrará en Belém, Brasil.

“Es el partido más importante de la historia antes de que el silbato final nos deje fuera del juego”, expresó Vergara, destacando que la campaña usa el lenguaje del fútbol para conectar con la gente y generar conciencia sobre la urgencia de actuar.

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden hacerlo firmando la petición en www.amazonleague.org donde encontrarán más información sobre la importancia de proteger la Amazonía y las acciones que se presentarán ante los líderes mundiales.