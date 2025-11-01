Solo 10 municipios del país tienen un alto desempeño en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Índice de Desarrollo Sostenible Municipal es una herramienta que promete transformar la forma en que el país mide su desarrollo. Esta iniciativa de ProPacífico permite evaluar el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los 1.122 municipios de Colombia.

David Gómez, director de análisis para el desarrollo de ProPacífico, manifestó “Nosotros trabajamos por el desarrollo regional y una parte fundamental de esa tarea es impulsar la agenda de los ODS. Lo que buscamos fue ofrecer una radiografía clara que permita a cualquier alcalde o ciudadano entender cómo está su municipio frente a esta agenda global”.

La herramienta se construyó a partir de fuentes públicas nacionales, como el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, el sistema de salud, el Ministerio de Transporte y varias superintendencias. En total, son cerca de 75 indicadores agrupados en 10 fuentes oficiales, que ofrecen una mirada integral sobre el desempeño de cada territorio.

Gómez explicó que la mayoría de los municipios del país son de categoría seis, con equipos técnicos pequeños y sin capacidad para producir análisis estadísticos complejos. “Lo que hicimos fue procesar los datos disponibles y ponerlos al alcance de los alcaldes y ciudadanos. Es una herramienta gratuita que puede incorporarse fácilmente en los planes de desarrollo y en los diagnósticos locales”, destacó.

El portal propacifico.org ya ofrece la plataforma interactiva que muestra, municipio por municipio, cómo se comporta cada ODS.

Los resultados agregados del país evidencian grandes desafíos. Solo 10 municipios presentan un desempeño sobresaliente, ubicados principalmente cerca de las grandes capitales entre ellos Tenjo, La Estrella y Sabaneta. Además, 171 tienen un desempeño satisfactorio. La mayoría de los municipios muestran un avance medio o bajo, y cerca del 3% se encuentra en rezago crítico. La educación es el ODS con mayor rezago, 234 municipios están en condición crítica y más de 700 muestran un retraso importante.

Aun así, hay señales alentadoras. “Colombia viene mejorando después de la pandemia. Muchos municipios han avanzado de categoría, especialmente en el ODS 17, que mide la capacidad institucional y de alianzas. Más de 100 municipios mejoraron en ese indicador”, afirmó Gómez. También destacó avances en salud y bienestar y en paz, justicia e instituciones sólidas.

El índice busca visibilizar brechas históricas, especialmente entre el llamado “triángulo de oro” (Bogotá, Medellín y Cali) y el resto del país. “Por fuera de ese triángulo está el verdadero país, y lo que queremos es ponerle la lupa a esos municipios que pocas veces se miran”, subrayó.

Con esta nueva herramienta, Colombia cuenta ahora con un termómetro claro del desarrollo sostenible local y con una base sólida para construir políticas públicas más informadas y equitativas.