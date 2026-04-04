Objetivos de Desarrollo Sostenible: meta común de las religiones ante grandes desafíos

En Caracol Sostenible, se habló de la Semana Santa desde diferentes puntos de vista de la religión en el mundo. Se exploraron varios de los objetivos del desarrollo sostenible desde diferentes ópticas. El primero en hablar del tema fue el pastor Eduardo Gómez, quien es actualmente Comisionado para la Libertad Religiosa en las Américas por la OEA. Él hizo énfasis en el cuidado de la naturaleza, y habló que en el caso del agua que bebemos comienza su camino en la selva amazónica y es una responsabilidad de todos los seres humanos cuidar el agua porque significa cuidar la vida

Alexander Jaimes Medina, quién es defensor en derechos humanos y de la libertad religiosa en Colombia y Latinoamérica, explicó que para las diferentes religiones en el mundo como lo son el cristianismo, judaísmo, islamismo y el hinduismo la administración de los recursos ambientales y la protección de la naturaleza se ha vuelto un lugar en donde confluyen todas estas visiones. Sin embargo, fue claro, en mencionar que hay grandes diferencias, en el camino que se recorre sobre el cuidado del mundo y la naturaleza.

Alexander Jaimes explicó que para muchas religiones los objetivos de desarrollo sostenible son un reto, pero enfrentan muchos desafíos.

Otro de los invitados fue el pastor Arturo Andrade de la iglesia cristiana en Colombia. Él empezó diciendo que Jesús vino solo al mundo y vivían pobreza.

Sin embargo, fueclaro en mencionar que la pobreza en el mundo no debería existir. Agregó que en la Semana Santa se debe reflexionar sobre las causas que generan la pobreza y sobre todo las causas generadas por las propias decisiones del ser humano. “Cada uno debe ser responsable de lo que hace con el mundo” dijo.

Finalmente, estuvo como invitado en Caracol Sostenible, Carlos Alberto Sampedro, quien es director Director del Cedhin, en la universidad de la Sabana. Dijo que la sostenibilidad debe empezar en la sociedades desde la cultura. Aseguró que la sostenibilidad debe ser una forma de vida del ser humano

El profesor de la Universidad Externado, Gustavo Yepes, también hizo énfasis en que el individuo debe vivir en un mundo sostenible. Sin embargo, aclaró, que hay personas que por diferentes motivos aún no tienen la capacidad para lograr vivir en un mundo donde se cumplan las metas de sostenibilidad.