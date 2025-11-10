“Es hora de imponer una nueva derrota a los negacionistas”: Lula da Silva en la apertura de la COP30

En la apertura oficial de la trigésima cumbre climática (COP30) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, el país anfitrión de la conferencia, hizo un llamado efusivo para imponer una “nueva derrota a los negacionistas” de la crisis climática.

Además, el mandatario brasileño condenó la ausencia de “los hombres que hacen la guerra”, el aumento del gasto en defensa promovido por Estados Unidos y Europa, y el incumplimiento de los objetivos fijados para contrarrestar el impacto global de la crisis.

“Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado”, indicó Lula.

#MUNDO | En la apertura del COP30 en Belém, Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a derrotar a los negacionistas del cambio climático y pidió mayor financiación para los países en desarrollo y menos para la guerra, un mensaje originado por el aumento del gasto en… pic.twitter.com/7d17tx3R08 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

El mandatario brasileño se refirió a la promesa de llegar a los 1,3 billones de dólares de financiación para los países en desarrollo hasta 2035, aunque el compromiso asumido hasta el momento es de 300.000 millones.

Además, pidió compromiso de los líderes mundiales en mantener vivo el Acuerdo de París, que estableció el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2°C en comparación con la era preindustrial, preferiblemente a 1.5°C, a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento gradual de las contribuciones económicas para mitigar el impacto de la crisis climática.

Cabe mencionar que, en la antesala de la COP30, el secretario general de la ONU, António Guterres, admitió que este objetivo no se alcanzará.

Al respecto, el mandatario destacó que el mundo camina en la “dirección correcta”, pero “a la velocidad equivocada”: “Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr”.

Lula invitó a los países que promueven un aumento en el gasto de defensa a apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

No obstante, EE. UU. abandonó el Acuerdo de París a partir del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Las ausencias de la COP30

Lula da Silva no pasó por alto las ausencias de “los hombres que hacen la guerra”. Los presidentes de EE. UU., China e India: Donald Trump, Xi Jinping y Narendra Modi, son algunos de los líderes mundiales más destacados que no asisten a la cumbre en Brasil.

Estos mandatarios tampoco asistieron a la reunión de líderes celebrada antes del inicio de la conferencia, entre el jueves y el viernes de la semana pasada.

Por otro lado, Lula calificó de “proeza” haber podido realizar la cumbre climática en Belém, en el corazón de la Amazonía, una ciudad donde la mitad de su población vive en favelas y muchos no tienen acceso a saneamiento básico.

“En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas”, dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

Actuar en tres frentes: el llamado de Lula en la apertura de la COP30

En este contexto, Lula llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas “ambiciosas”.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para “superar la dependencia de los combustibles fósiles”. Aquí, el mandatario defendió impulsar una “nueva gobernanza global”, “más robusta”, que podría materializarse a través de un “consejo del clima vinculado a la ONU” con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero, convocar a la comunidad internacional a “colocar a las personas en el centro de la agenda climática”.

“El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del cambio climático sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación”, alertó.