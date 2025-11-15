Alcalde de Bogotá pide nuevo plan para atender emergencias de movilidad en la ciudad

Tras el colapso en la movilidad durante más de 4 horas el jueves 13 de noviembre por un camión volcado que impedía el paso vehicular en ambos sentidos en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que es de vital importancia la creación de un plan de emergencia que atienda este tipo de situaciones.

“Ayer fallamos. Un siniestro como el que se presentó ayer en la Avenida El Dorado no puede bloquear la ciudad por horas y mucho menos afectar a tantas personas que van a sus casas, al trabajo o que tienen que llegar al aeropuerto. No podemos eliminar el riesgo de que ocurran accidentes por completo en las vías, pero sí podemos y sobre todo debemos solucionar esos accidentes de manera eficiente para evitar que casos como el de ayer se repitan”, aseguró el mandatario.

Por medio de un video de su cuenta de X, le pidió a la Secretaria de Movilidad la elaboración de un plan de emergencia con las acciones concretas y los responsables para la atención de este tipo de accidentes.

“Le he dado la instrucción a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia para que estos casos no nos cojan sin estar preparados y alerta”, agregó.

Aseguró que este plan debe especificar las acciones para llevar a cabo y los responsables de administrarlas. Además, deberá definir estrategias de comunicación sobre desvíos disponibles y el desarrollo de la situación.

“Una ciudad como Bogotá, de más de 8 millones de habitantes, no puede esperar a que un siniestro suceda para determinar la manera de solucionarlo. Tenemos que adelantarnos y ese es el objetivo de este plan de emergencia que hoy increíblemente no existe”, concluyó.

Finalmente, aseguró que el jueves la administración falló en la atención de esta situación, sin embargo, con esta petición espera no se vuelva a repetir este tipo de caos que afectan a cientos de ciudadanos.

