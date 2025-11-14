Terminal de Bogotá espera salida de 186 mil viajeros en el puente festivo del 15 al 17 de noviembre

Bogotá D. C.

La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta la movilización de, al menos, 186 mil viajeros en sus tres sedes durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena del 15 al 17 de noviembre.

De acuerdo con la empresa, el sábado será el día que concentre más viajeros: se espera la movilización de unas 70 mil personas en cuatro mil buses.

Además, la Terminal Salitre (Diagonal 23 # 69 - 11) acogerá más pasajeros este fin de semana: 98.500 viajeros. La Terminal Sur (Calle 57Q #75F - 82) proyecta la movilización de unas 56.400 personas y la Terminal Norte (Calle 192 # 19 - 43) de unos 31.400 pasajeros más.

Por otro lado, los destinos predilectos por los viajeros para este puente festivo, el segundo de noviembre, son Sogamoso, Girardot, Ibagué, Cali y Bucaramanga.

Operativos de seguridad en el Terminal de Bogotá

La Terminal indica que se desarrollarán nueve operativos de seguridad en zonas operativas y el circuito de taxis para garantizar la “tranquilidad de los usuarios”, como afirmo el gerente general, Rafael González: “Previo al puente de la Independencia de Cartagena venimos desarrollando operativos de seguridad en nuestras tres terminales. Además, continuaremos con el piloto de control operacional en el sector de Yomasa“.

Con apoyo de la Policía de Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, se activará un plan de desarme y verificación de documentos a viajeros y visitantes.

Además, se implementará nuevamente un piloto de expedición de tasa de uso y alcoholimetría en el sector de Yomasa, como ya se hizo durante el pasado puente festivo de Todos los Santos, “el cual ha dejado muy buenos resultados, y con el que esperamos generar nuevas estrategias para mitigar el transporte ilegal, reducir tiempos de desplazamiento y aportar a la movilidad sostenible de nuestra ciudad”, como aseguró el gerente González.

Ferias y fiestas, Concurso Nacional de la Belleza y más

La Terminal de Transporte dice que hay un aumento en el número de pasajeros que viajarán a la región Caribe por motivo del Concurso Nacional de la Belleza que se llevará a cabo en Cartagena.

Asimismo, destacan las siguientes actividades a las que irá una buena parte de los viajeros: