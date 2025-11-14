Bogotá podría ser la primera ciudad en promover el uso responsable de IA en Colombia

Salvo impulsa la incorporación responsable de la inteligencia artificial en el marketing médico

Buscando el uso ético y responsable de la tecnología, el Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo No. 400 de 2025, con el cual se ordena la expedición de los lineamientos para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial (IA) en el Distrito Capital.

“Esta histórica decisión posiciona a Bogotá como la primera ciudad colombiana en crear un marco normativo específico que, lejos de limitar la innovación tecnológica, busca promoverla bajo parámetros éticos y de responsabilidad social”, señaló el concejal Andrés Barrios tras la aprobación.

Algunos de los aspectos a resaltar son:

Clasificación de riesgos para sistemas de IA.

Protección de datos personales en el uso de tecnologías de IA.

Participación ciudadana en el diseño de soluciones basadas en IA con alto impacto social.

Supervisión humana en procesos automatizados.

Etiquetado de contenido generado por IA en comunicaciones oficiales.

Educación y formación: talleres y guías para estudiantes y docentes de colegios distritales sobre el uso ético de IA generativa.

Por ahora, la Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá un plazo máximo de 12 meses para expedir los lineamientos oficiales.

La iniciativa pasa a sanción por parte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y posiciona a la ciudad como pionera en la normativa que busca aprovechar el potencial transformador de la IA en Colombia y América Latina.