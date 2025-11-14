Pico y placa los sábados en Bogotá: ¿Qué automóviles se encuentran exentos de la medida? Le contamos

El pico y placa en la ciudad de Bogotá, surgió como una medida de contingencia en el año 1998, con el objetivo de regular el tráfico, pues en este año, también se realizó la construcción de las vías del servicio masivo de transporte público TransMilenio, por lo que el conjunto de las obras con el alto flujo vehicular, estaban causando congestiones que impedían el desplazamientos de los vehículos durante los días hábiles.

El funcionamiento de esta medida, se debe básicamente a la restricción de movilidad de ciertos vehículos según el último número de su placa, medida que ha sido aplicada únicamente durante los días hábiles, permitiendo así, que durante los fines de semana todos los vehículos puedan circular libremente.

Movilidad en Bogotá

Sin embargo, a pesar de la implementación de dicha norma que empezó como temporal, y se volvió permanente, el tráfico en la ciudad cada vez empeoró más, a tal punto que en años recientes, la movilidad de Bogotá se ha establecido como una de las peores del mundo. Según datos revelados por el portal experto en movilidad TomTom Traffic Index, en 2024 los bogotanos perdieron 117 horas al año en el tráfico, es decir, al rededor de 5 días, por lo que la capital se estableció como la peor de la región, únicamente detrás de la ciudad de Lima.

Pico y placa los sábados para 2026

A pesar de esto, el Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció recientemente un nuevo cambio para esta medida en 2026, pues estableció que los vehículos cuya placa no esté registrada en Bogotá, se les impondrá pico y placa los días sábado. Esto con el principal objetivo de que las personas inscriban sus placas en la capital, y así, la recaudación de impuestos no derive en otros municipios o ciudades.

En justificación de esto, Galán aseguró que 3 de 10 automóviles que circulan en las vías de la ciudad, no se encuentran inscritos en Bogotá, por lo que según el alcalde, se han perdido alrededor de 1.1 billones de pesos que podrían ser invertidos en la ciudad.

Vehículos exentos de esta medida

Dicha medida que alertó a los conductores de la ciudad de Bogotá, al igual que el pico y placa cotidiano, contaría con varias excepciones, dentro de las cuales destacarían las siguientes:

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos de emergencias

Vehículos que transporten a personas con discapacidad

Vehículos de medios de comunicación

Vehículos de enseñanza

Motocicletas

Dentro de estos, se resalta que la medida no afectará a los vehículos tampoco se encuentran contemplados en la norma cotidianamente, tal como lo son los vehículos híbridos o las motocicletas. Por otro lado, la secretaría de Movilidad extendió una invitación para que las personas que compren un automóvil nuevo lo matriculen en Bogotá, y de igual forma, aquellos que ya poseen un vehículo, realicen el traslado de matrícula para que dicha medida que se implementará en 2026, no les afecte en gran medida.

