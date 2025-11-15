Plan Éxodo y Retorno en Cundinamarca: medidas especiales por el Gran Fondo de Egan

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca espera que cerca de 2 millones de vehículos transiten por el departamento, por lo que durante el 14 y 15 de noviembre activo el Plan Éxodo con medidas como el pare y siga y contraflujos entre La Mesa y La Vara en sentido Bogotá–Girardot.

¿Cuáles son las principales medidas y los horarios?

• Plan Éxodo (viernes 14 y sábado 15 de noviembre):

– Pare y siga y contraflujos entre La Mesa (km 66+300) y La Vara (km 85+000) en sentido Bogotá–Girardot.

– Tercer carril habilitado en la Autopista Sur, en Soacha, para mejorar la salida hacia el suroccidente del país.

• Plan Retorno (lunes 17 de noviembre):– Reversible continuo entre Apulo (K32+000) y Mosquera (Puente Balsillas K113+000), de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.

– Reversible adicional entre la Avenida Canoas y la Avenida San Marón, en Soacha, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Restricción para vehículos de carga (≥ 3.4 t):– Corredores Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha: Viernes: 3:00 p.m.–11:00 p.m. Sábado: 6:00 a.m.–3:00 p.m. Lunes festivo: 10:00 a.m.–11:00 p.m.

Asimismo, la directora de Política Sectorial de la Secretaría, Fernanda Bautista, destacó que el domingo se contará con la presencia de agentes de tránsito en los principales corredores por el Gran Fondo “El Origen” x Egan.

“Cerca de 4.000 ciclistas recorrerán Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo y Cogua por lo cual habrá cierres viales temporales, regulación de tránsito y acompañamiento técnico durante toda la competencia. Este operativo departamental se articula con la Policía de Tránsito, concesiones viales, alcaldías y organismos de socorro para garantizar seguridad vial, fluidez y prevención de siniestros durante uno de los fines de semana con mayor movilidad del año”, aseguró.

Recordemos que habrá restricción de vehículos de carga y se implementará el pico y placa regional para el lunes 17 de noviembre.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa Regional?

– Placas pares: 12:00 m.–4:00 p.m.

– Placas impares: 4:00 p.m.–8:00 p.m.

Tenga en cuenta que la medida no aplica en la vía al Llano.

Durante el puente, la secretaría también reforzará operaciones en Sibaté, Ricaurte, La Mesa, Anapoima, Tena y San Antonio, con regulación, control de aforos, atención de incidentes y orientación a viajeros.

Finalmente, la entidad pidió planificar los viajes con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos y evitar la conducción bajo efectos del alcohol o el cansancio.