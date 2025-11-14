Estación Calle 22 suspenderá operaciones el próximo 22 de noviembre por obras del Metro de Bogotá

Debido a las obras de construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, la empresa TransMilenio anunció el cierre de la estación Calle 22, ubicada en la troncal Caracas. De manera simultánea, entrará en operación la estación Temporal Calle 22, situada entre las calles 19 y 22.

La nueva estación contará con dos vagones y conectará con otras troncales del sistema, como Suba, Calle 80, Américas, Autopista Norte y Caracas Sur. Así mismo, estarán disponibles los servicios de las rutas 3, 5, 8, C15, D20, H13, A61, B13, F61 y H20.

“Hemos logrado un trabajo articulado con la empresa Metro y nuestros aliados estratégicos para poner en funcionamiento estas estaciones temporales, que son clave para minimizar el impacto en el acceso al servicio”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica Troncal de TRANSMILENIO S.A.

Tenga presente que se le recomienda consultar rutas y horarios en la app TranMiApp, planear su viaje con anticipación y recargar la tarjeta tullave de manera digital por medio de la aplicación o en las taquillas.