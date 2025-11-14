Cundinamarca rechazó decisión de Galán de pico y placa para vehículos no matriculados en la capital

Bogotá D.C

Generó polémica la decisión de la Alcaldía de Bogotá de implementar pico y placa los sábados a los vehículos particulares que no estén matriculados en la capital.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien esta medida porque no fue compartida preliminarmente.

“Hemos visto muchas veces al Alcalde Mayor de Bogotá hacer llamados a la socialización de decisiones por parte del Gobierno Nacional, pues es el momento que los municipios vecinos a la capital de la República solicitamos el replantear estas medidas que afectan directamente a nuestros territorios“, indicó el alcalde.

Además comparó que esa medida en Bogotá es como si en Soacha colocaran pico y placa para vehículo matriculados en la capital.

Hemos visto muchas veces al Alcalde Mayor de Bogotá hacer llamados a la socialización de decisiones por parte del Gobierno Nacional, pues es el momento que los municipios vecinos a la capital de la República solicitamos el replantear estas medidas que afectan directamente a nuestros territorios“, indicó el alcalde.

Además comparó que esa medida en Bogotá es como si en Soacha colocaran pico y placa para vehículos matriculados en la capital.

Al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también le tomó por sorpresa esta medida de Galán.

“Tenemos un esquema de integración territorial que es Región Metropolitana y allí muy seguramente hubiéramos podido haber ventilado este tipo de situaciones”, señaló Rey.

El mandatario regional propuso dialogar esta medida antes de que entre en vigor en enero de 2026.

“Ahora vamos a hablar para saber si entre diferentes actores buscamos la solución y encontramos el remedio para esas dolencias. Pero creo que la fórmula está en concertar en sentarnos, dialogar con la Agencia Regional de Movilidad que es un hijo de la Región Metropolitana, creo que puede prestar un gran servicio para poder concertar y llegar a un acuerdo”, indicó el gobernador.