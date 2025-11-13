ONGS advierten escalada de violencia en el Suroeste de Antioquia: homicidios superan total de 2024

Antioquia

Un nuevo informe de derechos humanos advierte sobre una grave escalada de violencia en el Suroeste antioqueño, donde las disputas entre grupos armados ilegales han dejado 253 homicidios hasta agosto de este año, cifra que ya supera en un 3,3 % el total de casos registrados durante todo 2024.

El documento, elaborado por Mujeres que Crean, Vamos Mujer, Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), señala un recrudecimiento del conflicto armado impulsado por la expansión del Clan del Golfo (AGC) y la consolidación de su bloque Edwin Román Vásquez.

Según el informe, esta facción ha desplazado su accionar desde el Occidente antioqueño hacia las provincias de Cartama y San Juan, con el propósito de controlar la minería ilegal.

Los municipios de Andes y Betulia concentran la confrontación más violenta. En Andes, los homicidios pasaron de 20 en 2024 a 50 en 2025 (+150 %) y en Betulia, subieron de 11 a 29 (+163,6 %).

La población civil, advierte el informe, está siendo utilizada para imponer control social mediante amenazas, restricciones de movilidad y “limpiezas sociales”.

“Es donde se está concentrando precisamente, porque ese es el punto fuerte de la Oficina del Valle de Aburrá o de la Terraza de San Pablo. Ellos potenciaron una estructura llamada la Oficina de Andes, y fueron los que impulsaron también los del 20 de Julio. Son las estructuras que hoy están soportando la arremetida del Clan del Golfo”, explicó Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La violencia también ha provocado un repunte del desplazamiento forzado, con 629 víctimas hasta septiembre, según la Unidad de Víctimas. En Andes, los desplazados pasaron de 36 en 2024 a 195 en 2025, lo que convierte al municipio en el más afectado de la subregión.

Llamado al Gobierno Nacional

Las organizaciones firmantes exhortan al Gobierno Nacional a implementar con urgencia un plan de seguridad humanitaria en las zonas rurales de Andes y Betulia, y a desarticular las redes financieras del Clan del Golfo vinculadas a la minería ilegal.

El informe concluye que el Suroeste antioqueño atraviesa una reconfiguración del conflicto armado, donde la minería se ha convertido en el nuevo eje de disputa, por lo que las ONGS advierten que de no actuar con prontitud, la región podría enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes.