Judicializaron a Fernando Oviedo, el hombre que golpeó brutalmente a un perrito en Bolívar

Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fernando Alonso Oviedo Sánchez como responsable de agredir brutalmente a su perro en una finca del municipio de Montecristo en Bolívar, el pasado 3 de noviembre.

El hecho, difundido ampliamente en redes sociales, causó indignación nacional, especialmente en Antioquia, donde el gobernador Andrés Julián Rendón ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera ubicar al agresor.

Según la investigación, la violenta reacción de Oviedo se habría desencadenado luego de que el perro, llamado Bizcocho, tomó un pedazo de carne que estaba sobre un mesón. El hombre lo golpeó con un látigo, lo lanzó al suelo y lo pateó causándole varias lesiones y hematomas.

Oviedo se presentó voluntariamente el 7 de noviembre en la estación de Policía de Yarumal en el Norte de Antioquia, donde entregó al animal para su valoración veterinaria. Los exámenes confirmaron afectaciones en la salud y el bienestar del perro.

Una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), adscrito a la Seccional Bolívar, imputó a Oviedo el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física de un animal, en modalidad agravada. El procesado aceptó los cargos.

¿Cómo está y qué va a pasar con Bizcocho?

Actualmente, Bizcocho se recupera en la clínica veterinaria de la Universidad Remington, en el corregimiento de Santa Elena de Medellín. Durante una visita al lugar, el gobernador Rendón informó que el perro presenta secuelas neurológicas y comportamentales derivadas del maltrato, aunque su evolución ha sido positiva.

“Tiene muchos traumas por los golpes. Se asusta cuando le habla un hombre y se muestra más tranquilo con voces femeninas, pero aquí lo están recuperando bien. Este caso debe servir para que quienes maltratan animales sepan que no habrá impunidad”, afirmó el mandatario.

Una vez la Fiscalía determine que Bizcocho está listo para ser adoptado, será acogido por el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien manifestó su intención de brindarle un hogar y los cuidados necesarios.