Declaran la calamidad pública en Pueblorrico por deslizamientos que afectan a cinco veredas

La Alcaldía de Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño, declaró la calamidad pública para atender la emergencia ocasionada por los deslizamientos que en los últimos días han afectado a cinco veredas —El Cedrón, La Gómez, La Sevilla, Corinto A y Santa Bárbara— dejando un amplio número de familias damnificadas y daños en viviendas, vías rurales y cultivos.

La medida se adoptó tras evaluarse la magnitud de la tragedia y con el propósito de agilizar la atención humanitaria y la gestión de recursos ante las entidades departamentales y nacionales. Paralelamente, el Hospital San Vicente de Paúl fue declarado en alerta amarilla, con el fin de garantizar la respuesta médica ante posibles nuevas emergencias, en medio de las fuertes lluvias que continúan cayendo sobre la región.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades locales, 71 familias —223 personas en total— han sido identificadas como afectadas. Entre ellas hay 21 niños, 87 hombres, 72 mujeres y 79 adultas mayores.

El director (e) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Carlos Zuluaga, detalló que algunas familias han sido evacuadas preventivamente de las zonas de alto riesgo.

Las ayudas

Recientemente, el municipio recibió cuatro camiones con ayudas humanitarias enviadas por el DAGRAN, entre los elementos entregados se encuentran colchonetas, cobijas, alimentos no perecederos y kits de aseo, suministros esenciales para brindar apoyo a las familias que lo perdieron todo.

Las autoridades locales mantienen activos los comités de emergencia y continúan con el monitoreo permanente de las zonas inestables, mientras se avanza en la habilitación de vías y el censo detallado de damnificados.

La declaratoria de calamidad busca permitir una respuesta inmediata y coordinada ante una situación que, según las proyecciones meteorológicas, podría agravarse por las lluvias persistentes en el Suroeste antioqueño.