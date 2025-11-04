Andes, Antioquia, vive su año más violento: los homicidios aumentaron un 300%

Con un nuevo doble homicidio, el municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, llegó a 60 muertes violentas en lo corrido del 2025. La cifra representa un aumento superior al 300% frente al año anterior y convierte este periodo en el más violento en la historia reciente de la localidad.

La situación es tan crítica que, según autoridades locales, las bóvedas del cementerio ya no son suficientes para atender el incremento en los asesinatos.

El alcalde de Andes, Germán Vélez, reveló que en algunas veredas los campesinos deben pedir autorización a los grupos armados ilegales para movilizarse, evidencia del control territorial y la presión criminal que se vive en la zona.

Desplazamientos y extorsiones

Además, confirmó el desplazamiento de al menos 40 familias este año, otra señal del deterioro de la seguridad, mientras varios comerciantes han optado por cerrar sus negocios ante el temor y las amenazas.

Las autoridades avanzan en la investigación del doble crimen y el mandatario hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para intervenir el municipio y restablecer el orden antes de que la situación escale aún más.