Por incremento de homicidios, reforzarán seguridad en el Oriente y Suroeste antioqueño

Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, sostuvo una reunión con la Fuerza Pública para analizar el aumento de homicidios en las subregiones del Oriente y el Suroeste, producto de la confrontación entre grupos armados ilegales.

El secretario de Seguridad, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que se adoptaron medidas inmediatas para proteger la vida de la ciudadanía, entre ellas el refuerzo de la presencia militar y policial en los municipios más afectados, el fortalecimiento de las labores de inteligencia, la judicialización de los responsables y la articulación de acciones de prevención con las comunidades.

“Vamos a realizar todas las actividades que en territorio se tengan que llevar a cabo. Los antioqueños pueden estar seguros de que desde la Gobernación estamos liderando y articulando todas las acciones de prevención, disuasión y control necesarias para garantizar seguridad y tranquilidad”, enfatizó el secretario de Seguridad del departamento.

Como parte de la estrategia, se crearán dos Puestos de Mando Unificado (PMU), uno en cada subregión, con el fin de evaluar diariamente la situación de orden público y coordinar operaciones contra las estructuras criminales que intimidan a la población. Asimismo, en los próximos días se intensificarán los operativos en las zonas críticas del Oriente y el Suroeste.

Racha violenta en el Suroeste y el Oriente

La subregión del Suroeste ha vivido una racha violenta en los últimos días. En el municipio de Pueblorrico, un comerciante fue asesinado, desmembrado y decapitado, mientras que Andes se registraron dos muertes violentas. El 10 de septiembre se registraron dos homicidios: uno en el corregimiento de La Chaparrala y otro en Tapartó, lo que elevó a más de 40 el número de muertes violentas en lo que va de 2025.

En el Oriente, la situación no es más alentadora. Municipios como Guarne, El Carmen de Viboral, Marinilla y Rionegro han reportado más de cinco asesinatos en una sola semana, la mayoría relacionados con hechos de intolerancia y presuntas retaliaciones entre estructuras delincuenciales.