Iglesia Católica rechaza aumento de homicidios en Andes: hizo un llamado a la paz

Andes, Antioquia

La Diócesis de Jericó y la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes expresaron su rechazo frente a la reciente ola de violencia que ha afectado a este municipio del suroeste antioqueño.

En un comunicado firmado por el párroco y vicario general de la diócesis, padre Nolberto Gallego Marín, la Iglesia manifestó su “dolor y consternación” ante los hechos que han enlutado a varias familias de la región.

“Nos unimos en oración y solidaridad con las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos y les extendemos nuestra más sentida condolencia”, señaló el pronunciamiento.

La Diócesis hizo además un llamado a la paz, la reconciliación y el respeto por la dignidad humana, invitando a la comunidad a mantener la esperanza y a trabajar de manera conjunta por un futuro de justicia y tranquilidad.

“Que la fe y la esperanza nos guíen en estos tiempos difíciles y que juntos podamos construir un futuro de justicia y tranquilidad”, concluye el comunicado.

Ola de violencia en Andes

Según la Policía, el aumento de los asesinatos está directamente relacionado con las disputas territoriales entre estructuras criminales por el control del tráfico de estupefacientes. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal La Terraza se han intensificado, situación que ha derivado en una oleada de violencia y múltiples ajustes de cuentas en municipios del suroeste antioqueño.

Andes alcanzó las 54 muertes violentas en lo corrido de 2025, lo que representa un incremento del 390% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 11 homicidios.