Deslizamientos en Pueblorrico dejan 70 familias afectadas, un puente colapsado y escuela en riesgo

Pueblorrico, Antioquia

La emergencia provocada por los movimientos en masa en el municipio de Pueblorrico, suroeste de Antioquia, sigue agravándose. De acuerdo con el último reporte de las autoridades locales, 71 familias, equivalentes a 223 personas, han resultado afectadas por los deslizamientos de tierra ocasionados por las intensas lluvias que se registran en la zona.

La situación más crítica se presenta en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, donde el terreno continúa inestable y existe riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que las viviendas debieron ser evacuadas, situación que tuvo como resultado a dos personas heridas y tres fallecidos, entre ellos, una pareja que dejó a 3 niños huérfanos.

Además de las afectaciones en las viviendas, las vías rurales presentan grietas profundas y un puente colapsó parcialmente, lo que podría dejar incomunicadas a once veredas y la conexión con los municipios de Hispania, Andes y Peña Lisa.

“Hoy si nosotros no actuamos prontamente en la solución de ese puente vamos a tener una dificultad económica, principalmente en la cabecera municipal, en el tema comercial y en el tema del transporte de cada uno de esos productos agrarios que salen por esta vía, sería un colapso total”, expuso el alcalde del municipio Cristian Zapata.

Una escuela de zona rural también está en riesgo de colapso al encontrarse al borde de un abismo. Según el reporte preliminar, unos 50 niños quedaron sin clases debido al peligro que representa permanecer en la zona.

Atención de la emergencia

Mientras las personas damnificadas se encuentran en un albergue del casco urbano recibiendo asistencia humanitaria, la Gobernación de Antioquia coordina la entrega de kits de ayuda, despliegue de un equipo técnico para evaluar el evento y coordinar la evacuación prioritaria de viviendas en riesgo, articulación de entidades operativas de municipios vecinos para apoyar las labores de rescate y asistencia, desplazamiento de maquinaria amarilla para la remoción del material y apoyo psicosocial a las familias damnificadas.

Asimismo, la Gobernación de Antioquia anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres en Pueblorrico, con el objetivo de definir acciones inmediatas de atención y mitigación, evaluar los riesgos persistentes y planificar la recuperación de los terrenos afectados.