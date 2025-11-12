Pueblorrico activa campaña de ayudas humanitarias tras un deslizamiento que dejó tres muertos

Tras la emergencia que dejó tres personas fallecidas y decenas de viviendas destruidas en zona rural de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, la Alcaldía Municipal inició una campaña de recolección de ayudas para las 71 familias —223 personas— damnificadas.

Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos en las veredas El Cedrón, La Gómez, La Sevilla, Corinto A y Santa Bárbara, donde varias viviendas quedaron sepultadas bajo la tierra. Las víctimas fatales fueron identificadas como Edison Alexander Agudelo Rúa, su compañera Verónica Mesa y Jaime Yépez.

Mientras las autoridades locales y departamentales avanzan en el censo de los afectados, la administración municipal habilitó puntos y canales de donación para atender las necesidades más urgentes que tienen las familias afectadas.

¿Qué se está recolectando?

Se está recolectando ropa para niños de 8, 12 y 14 años, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y alimentos para animales domésticos —gatos y perros—. Las donaciones pueden entregarse directamente en la Alcaldía Municipal.

Además, se habilitó la cuenta de ahorros Bancolombia 37693940835, a nombre de la Alcaldía de Pueblorrico, como canal oficial para donaciones económicas destinadas a la atención de la emergencia.

Por ahora, las autoridades de gestión del riesgo mantienen la alerta en el municipio por riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos. En el municipio ha llovido en las últimas horas.