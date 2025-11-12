Emergencia por deslizamiento en Pueblorrico: 48 familias han sido evacuadas y 3 personas murieron

Pueblorrico, Antioquia

Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos deslizamientos ocasionados por las intensas lluvias en el municipio de Pueblorrico, suroeste de Antioquia, las autoridades ordenaron la evacuación de 48 familias que habitan en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, las más afectadas por la emergencia.

En total, 135 personas resultaron damnificadas en la emergencia que dejó un saldo de tres personas muertas y dos heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jaime de Jesús Yepes, María Verónica Mesa y Edilson Agudelo.

“El municipio enfrenta una situación muy compleja. En cinco veredas, una de ellas particularmente afectada, tuvimos que evacuar a toda la población. Sin embargo, hoy contamos con el apoyo de todas las instituciones para atender y poder superar esta emergencia en el municipio”, señaló el alcalde de Pueblorrico, Cristian Zapata.

Atención de la emergencia

Para atender la emergencia, los organismos de socorro activaron un operativo de respuesta inmediata en la zona. En las labores participan el equipo Ponalsar de la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos de Tarso, Venecia, Jericó, Hispania y Pueblorrico, así como personal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), quienes adelantan tareas de evaluación de daños y apoyo a las familias evacuadas.

El Hospital San Vicente de Paúl de Pueblorrico declaró la Alerta Amarilla, como medida preventiva para garantizar la capacidad de respuesta ante un posible aumento en la demanda de atención médica y fortalecer la coordinación con la red de salud del suroeste antioqueño.

La Gobernación de Antioquia anunció que este miércoles se realizará un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio, con el objetivo de definir acciones inmediatas de atención y mitigación, evaluar los riesgos persistentes y planificar la recuperación de los terrenos afectados.

Como parte de la atención inicial, el Dagran envió ayuda humanitaria compuesta por kits de alimentos, aseo, colchonetas y cobijas para las familias evacuadas.