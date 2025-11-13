Con arte urbano e infraestructura, Grupo Argos rinde homenaje a Medellín en sus 350 años

Medellín

Como parte de la celebración de los 350 años de Medellín, el Grupo Argos anunció una serie de intervenciones con obras de infraestructura y arte urbano, para rendir homenaje a la ciudad y sus habitantes.

El arte urbano como homenaje.

Como parte de la celebración, este grupo empresarial anunció que se desarrollarán tres murales emblemáticos, de la mano de destacados exponentes del arte urbano local como Fate, Seta y EYES.

Estas obras de arte engalanarán las comunas de Guayabal, Manrique y el sector de La Loma en el corregimiento de San Cristóbal.

Según explicó el Grupo Argos, “estas obras serán el punto de partida de una agenda de activaciones con la comunidad; una de las obras recorrerá la ciudad, plasmada en 10 de las icónicas mixers de Cementos Argos”.

También habrá un evento académico

Como parte de esta celebración se hará un evento de ciudad el próximo 20 de noviembre, en la bodega ECO, del barrio Colombia, bajo el concepto de “la ciudad, el poder de los sueños, el liderazgo, las comunidades y la infraestructura comunitaria”.

En este escenario, y en medio de una experiencia museográfica, se desarrollará esta actividad que tiene como objetivo fomentar el encuentro entre distintos actores sociales, líderes barriales, gestores culturales, empresarios y representantes del sector público y reflexionar allí sobre el papel de la colaboración en la transformación de Medellín, a través de tres conversaciones con líderes del Grupo Empresarial y líderes comunitarios.

En este encuentro, se presentará la obra “Puerta de las Oportunidades”, que se instalará en algunos territorios con los que ha trabajado el Grupo.

Dos intervenciones urbanas como parte de la celebración

En Manrique y San Cristóbal se tienen previstas dos intervenciones urbanas que se adelantarán con la participación de las comunidades.

En Manrique se transformará el Teatro Talita Cumi, en alianza con Minuto de Dios, y en San Cristóbal se transformará la concha acústica del salón comunal del territorio, de la mano de la Secretaría de Participación Ciudadana.

María Camila Villegas, directora ejecutiva Fundación Grupo Argos, “celebrar los 350 años de Medellín es reconocer el poder transformador de una ciudad que sabe aprovechar la inteligencia colectiva y trabajar por un propósito común. Con este homenaje reafirmamos nuestra convicción de seguir participando en su desarrollo no solo a través de nuestros negocios, sino conectando la infraestructura, el arte y la colaboración como motores de una Medellín más humana y sostenible.”

Según este conglomerado empresarial, esta propuesta integral rinde homenaje a la ciudad, con una iniciativa que combina intervenciones artísticas, diálogo ciudadano e infraestructura comunitaria.

El objetivo de esta presencia en la ciudad es celebrar el espíritu colaborativo que históricamente ha impulsado el progreso de la capital antioqueña.

Agregaron además que el homenaje “se suma a los programas que durante los últimos cinco años Grupo Argos ha trabajado en conjunto con las comunidades de la ciudad para promover el desarrollo social y económico a través del programa Creamos Valor Social”

Mediante ese programa se han impulsado estrategias que impactan el emprendimiento femenino, fortaleciendo 673 negocios liderados por mujeres emprendedoras de la ciudad.

También se ha buscado generar puestos de trabajo por medio de la Alianza Empresarial por el Empleo, que ha conectado a más de 9 mil jóvenes y mujeres con oportunidades laborales.

También ha logrado la consolidación de 74 colectivos y organizaciones sociales en Medellín mediante mentorías y acompañamientos que los han conectado con empresas y oportunidades institucionales.