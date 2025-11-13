Del abandono a cancha certificada por la FIFA: Medellín estrena escenario en Buenos Aires

Medellín, Antioquia

En la comuna 9 – Buenos Aires, la Alcaldía de Medellín entregó la cancha sintética Caunces de Oriente, que ahora cuenta con certificación FIFA Basic y grama de última generación. El escenario beneficiará a cerca de 19.000 habitantes, entre clubes deportivos, corporaciones de fútbol y las Escuelas Populares del Deporte.

El proyecto, liderado por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) dentro del Plan 282-25, contó con una inversión superior a $3.600 millones. La intervención incluyó la instalación de sistemas de filtración y drenaje, que permiten el uso del campo incluso bajo la lluvia.

“Este espacio era una cancha abandonada, de arenilla, y le entregamos a la ciudad un nuevo escenario deportivo: grama sintética, cerramiento, ampliación y techado de graderías”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga durante la inauguración.

Obras integrales y accesibles para la comunidad

Además de la modernización del terreno de juego, se construyeron dos módulos de camerinos con baños y duchas, se ampliaron las graderías con cubierta metálica, y se instaló un cerramiento perimetral para mayor seguridad.

También se habilitó un campo de infiltración junto a la quebrada, con el fin de proteger la infraestructura ante posibles desbordamientos, y se mejoraron los accesos y circulaciones para personas con movilidad reducida.

Foto antes y después:

Ampliar

Cancha antes y después Ampliar

Una apuesta por la apropiación ciudadana

La entrega de la cancha Caunces de Oriente hace parte de la estrategia “Un Escenario Llamado Medellín”, impulsada por el Inder, que busca promover la apropiación, el cuidado y la sostenibilidad de los espacios deportivos.

“Estamos transformando Medellín con escenarios deportivos dignos, recuperando los que recibimos destruidos y construyendo los que la comunidad pidió por más de 40 años”, agregó Gutiérrez.

Avance del Plan 282-25

Con esta entrega, ya son 148 escenarios deportivos renovados durante la actual administración, con una inversión acumulada que supera los $49.000 millones.

En los próximos días continuarán las entregas semanales de obras, entre ellas la cancha de fútbol en grama sintética de la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal y la cancha de tejo Santa Lucía, reafirmando el compromiso de la Alcaldía por consolidar a Medellín como referente nacional en infraestructura deportiva y bienestar ciudadano.